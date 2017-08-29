Свердловчане заработали 870 млрд рублей за полгода

Доходы свердловчан увеличились на 0,1 %. Фото: Алексей Кунилов

Опубликованы данные о денежных доходах жителей Свердловской области в первом квартале 2017 года. По предварительным подсчётам уральцы заработали 870,6 млрд рублей.

Согласно данным, опубликованным управлением Федеральной службы государственной статистики по Свердловской и Курганской области, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы свердловчан увеличились на 0,1 %.

Что касается расходов, то с января по июнь уральцы потратили 876,6 млрд рублей. Это на 0,6% меньше, чем в прошлом году. Из потраченых денег, на покупку товаров и услуг ушло 714,4 млрд, что на 1,2 % больше, чем в первом квартале 2016 года.

Отмечается, что в июне 2017 года свердловчане заработали 160,1 млрд рублей, а потратили 160,7 млрд. Эти показатели на 3,4 и 3,3 % меньше чем за июнь 2016 года.