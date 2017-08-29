Общество 29 августа 2017, 11:03

На образование для детей-инвалидов в Свердловской области выделили более 46 миллионов рублей

Средства получат 11 организаций из 9 муниципалитетов.

Средства получат 11 организаций из 9 муниципалитетов. Фото: Алексей Кунилов

Более 46 миллионов рублей было выделено в 2017 году из федерального, областного и местного бюджетов на создание условий для получения детьми-инвалидами качественного образования. Об этом рассказали «ОГ» в областном департаменте информационной политики.

На данный момент распределено более 22,5 миллионов рублей — их получили 9 детских садов и 2 центра детского творчества из 11 муниципалитетов. В частности, это Екатеринбург, Верхняя Пышма, Нижний Тагил, Первоуральск, Новоуральский, Красноуфимский, Горноуральский, Верхотурский и Асбестовский городские округа.

Все они стали участниками государственной программы «Доступная среда».   

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