На образование для детей-инвалидов в Свердловской области выделили более 46 миллионов рублей

Более 46 миллионов рублей было выделено в 2017 году из федерального, областного и местного бюджетов на создание условий для получения детьми-инвалидами качественного образования. Об этом рассказали «ОГ» в областном департаменте информационной политики.
На данный момент распределено более 22,5 миллионов рублей — их получили 9 детских садов и 2 центра детского творчества из 11 муниципалитетов. В частности, это Екатеринбург, Верхняя Пышма, Нижний Тагил, Первоуральск, Новоуральский, Красноуфимский, Горноуральский, Верхотурский и Асбестовский городские округа.
Все они стали участниками государственной программы «Доступная среда».