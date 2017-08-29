Прокуратура потребовала через суд отремонтировать дороги в Ревде и Дегтярске

Выбоины на улицах достигают 19 см в глубину. Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Прокуратура в судебном порядке потребовала отремонтировать дороги в Ревде и Дегтярске. Ямы на улицах достигают 19 сантиметров в глубину.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в ходе совместной проверки с сотрудниками ГИБДД, выявлено удручающее состояние дорог. Речь идёт об улицах Советских Космонавтов, Мичурина, Герцена, Кирзавод, Калинина в Ревде, а также улицах Культуры, Почтовой, Литвинова, Советской, Силовой и Исток в Дегтярске. Помимо глубоких ям и выбоин, на дорогах разрушено дорожное покрытие и кромки проезжей части. Движение общественного транспорта с разрешённой скорость затруднено.

По результатам проверки прокуратура направила два исковых заявления в Ревдинский городской суд о возложении обязанности на МКУ «Управление городским хозяйством» Ревды и МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского округа Дегтярск» привести дороги в соответствие требованиям безопасности дорожного движения. Судом исковые заявления прокуратуры удовлетворены в полном объёме.

Чиновники Ревды уже отреагировали на исковое заявления: в городе начался ремонт дороги по ул. Советских Космонавтов. По остальным объектам улично-дорожной сети ответчиками организованы конкурсные процедуры для заключения муниципальных контрактов.