В ходе операции «Арсенал» у свердловчан изъяли 3,5 тысячи боеприпасов

Из незаконного оборота изъято 54 единицы огнестрельного оружия. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

Свердловские полицейские подвели итоги операции «Арсенал». У жителей области изъяли 3500 боеприпасов.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области, по итогам оперативно-профилактических мероприятий было возбуждено 63 уголовных дела, из незаконного оборота изъято 54 единицы огнестрельного оружия, 19 единиц холодного оружия.

В частности, на трассе Екатеринбург – Серов в районе поселка Ленёвка сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Форд-Фокус». Внимание полицейских привлёк лежащий на заднем сиденьи предмет, похожий на обрез ружья. Как показала экспертиза, изъятый предмет является огнестрельным оружием. По словам владельца обреза, он нашёл его в коллективном саду в районе реки Иса.

Ещё одна находка была обнаружена участковыми уполномоченными отделения полиции № 1 Пригородного района в селе Бродово. У местного жителя изъяли более сотни незаконно хранившихся патронов калибра 7.62. Ранее у мужчины был самозарядный карабин, после того, как лицензия истекла, оружие он сдал, а боеприпасы оставил себе.

Кроме того, к уголовной ответственности был привлечён 66-летний пенсионер. Мужчина незаконно изготовил оружие из револьвера системы «Наган», калибра 5,6 мм, внеся конструктивные изменения.

«Свердловская полиция напоминает, что при добровольной сдаче незаконно хранящегося оружия и боеприпасов граждане не только освобождаются от уголовной ответственности, но и получают денежное вознаграждение по расценкам, установленным правительством Свердловской области. Сдать нелегальные арсеналы можно в любом отделе полиции региона», - говорится в сообщении ГУ МВД по Свердловской области.