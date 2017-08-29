Сферическое кино покажут на Втором Уральском открытом фестивале кино. Как сообщает пресс-центр «Уралкинофеста — 2017», зрители будут смотреть фильмы в формате 360 градусов.

Фестиваль «Уралкинофест — 2017» пройдёт в Екатеринбурге со 2 по 8 сентября. На площадке Ельцин Центра будут продемонстрированы короткометражные фильмы программы RUSSIAN VR SEASONS (Русские сезоны. Виртуальная реальность) в новом формате 360 градусов, которые можно будет посмотреть в очках виртуальной реальности.

На фестивале будет использоваться система Virtual Reality Content Manager, специально разработанная российской студией Great Gonzo Studio.

В основной программе Второго Уральского открытого фестиваля кино будут участвовать фильмы, представленные на русских и зарубежных фестивалях, игровые, анимационные и документальные картины российских студий и независимых продюсеров, которые попробовали себя в новом жанре сферического кино.

Короткометражные фильмы, которые поучаствуют в программе RUSSIAN VR SEASONS :

«Время первых. Первый выход человека в открытый космос» (4 мин. 22 сек., анимация, Россия, 2017 г. Режиссёр: Александр Горохов. CGF Studio, Bazelevs).

«Озеро Байкал: зимний дух» (7 мин. 22 сек., док. (360 3D), США, Россия, 2016 г. Режиссёры: Майкл Оуэн, Георгий Молодцов).

«Между Петровым и Водкиным» (3 мин. 40 сек, анимация, Россия, 2017 г. Режиссёры: Денис Семенов, Наталья Северина).

«История одного шута» (6 мин. 6 сек, игровой, Россия, 2016 г. Режиссёр: Алексей Быстрицкий. Сценарий, продюсер: Алексей Лихницкий).

«В кругу семьи» (3 мин. 20 сек, игровой, Россия, 2016 г. Режиссёр: Линара Багаутдинова. Автор идеи, продюсер: Валентин Рогатин).

«VRability: Максим Киселев» (6 мин. 23 сек., документальный, Россия, 2016 г. Режиссёр: Георгий Молодцов. Продюсеры: Георгий Молодцов, Станислав Колесник, Дмитрий Агутин).

«Возвращение» (20 мин., игровой, 2016 год. Режиссёр: Илья Леонов. Лаборатория кино в виртуальной реальности U360).

«Вне тела» (12 мин., игровой, 2017 г. Режиссёр: Максим Никонов).

«Космос 360» (8 мин., документальный, 2017 г. Режиссёр: Эдуард Чижиков).

«Эльбрус VR» (10 мин., документальный, 2017 г. Режиссёр: Максим Никонов).

«Минин» (8 мин., документальный, 2017 г. Режиссёр: Максим Савченко).

«Ну и люди» (8 мин., игровой, 2016 г. Режиссёр: Вера Смолина).

«Эрмитаж VR» (19 мин., игровой, Россия. Режиссёр – Михаил Антыков, продюсер – Сергей Захаров).

«Большой театр» (3 мин. 7 сек., 2016 год. Режиссёр Третьяков Евгений).

«В поисках дикой природы» (3 мин, анимация, Германия. Режиссёр: Марк Циммерманн).

«Я – Филип» (14 мин., игровой, Франция. Режиссёр: Пьер Зандрович).

«Гладиаторы на арене Колизея» (9 мин. 40 сек., документальный, Германия. Режиссёр: Йорг Кортиал).

«Сонар» (7 мин, анимация, Германия. Режиссёры: Филипп Маас, Доминик Стокхаузен).

«Вулканы» (4 мин. 52 сек., документальный, Германия. Режиссёр: Йорг Кортиал).

«Вторжение» (4 мин., анимация, США. Режиссёр: Эрик Дарнелл).

«Астероиды. Тизер» (3 мин., анимация, США. Режиссёр: Эрик Дарнелл).

«Перспективы» (3 мин., анимация, Китай).