Названа стоимость выставленных на аукцион акций КРК «Уралец»

Треть акций КРК «Уралец» можно купить за 260 млн рублей. Фото: Павел Ворожцов

В МУГИСО определились со стоимостью выставленных на продажу акций КРК «Уралец». Начальная цена составляет почти 260 млн рублей.

Согласно информационному сообщению, опубликованному на официальном сайте ГКУ СО «Фонд имущества Свердловской области» аукцион по продаже акций АО «Культурно-развлекательный комплекс «Уралец» организован на электронной площадке «Сбербанк-АСТ». На торги выставлено 33,99% акций компании. Начальная стоимость лота 259 335 000 рублей. Шаг аукциона составит 6 483 375 рублей (2,5% от начальной цены продажи). Размер задатка для участия в торгах определён в размере 20% от начальной цены стоимости и составляет 51 млн 867 тыс.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», распоряжение о приватизации акций культурно-развлекательного комплекса «Уралец» подписало правительство Свердловской области. В общей сложности на аукцион выставлены 401 844 обыкновенные именные акции.

В МУГИСО считают, что приватизация пакета акций комплекса позволит увеличить доходы областного бюджета, оптимизировать структуру государственного имущества региона, а оставшимся акционерам реализовать концепцию реконструкции существующего здания.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 23 сентября 2017 года. Сами торги пройдут 27 сентября.