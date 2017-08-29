В 2017 году дополнительное образование получили 15% российских детей

В сфере дополнительного образования особенно активно развиваются естественно-научные и технические направления. Фото: Павел Ворожцов

В текущем году дополнительным образованием в России было охвачено 15% детей. Об этом пишет федеральный портал «Российское образование» со слов министра образования и науки РФ Ольги Васильевой.

Министр подчеркнула, что в системе дополнительного образования особый упор был сделан на новые направления — естественно-научные и технические. Развитие осуществлялось в рамках приоритетной программы «Доступная образовательная среда».

По всей России было открыто 40 технопарков «Кванториум», в которых идёт подготовка около 28 тысяч талантливых детей. Напомним, в Уральском федеральном округе площадкой для одного из «Кванториумов» пока стал только Ханты-Мансийск. Зато в Екатеринбурге в этом году появился образовательный центр «Золотое сечение», созданный по модели знаменитого сочинского «Сириуса».