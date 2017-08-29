Культура 29 августа 2017, 11:55

Красноуфимская школьница снялась в фильме Тиграна Кеосаяна

Анастасия Субботина на съёмках фильма о Крымском мосте

Анастасия Субботина на съёмках фильма о Крымском мосте. Фото: из личного архива Анастасии Субботиной

15-летняя жительница Красноуфимска Анастасия Субботина сыграла роль в полнометражном художественном фильме "Мост" режиссёра Тиграна Кеосаяна. Об этом сообщает vkrasnoufimske.ru.

Как рассказала "ОГ" Анастасия, предложение сняться в кино она получила после выступления во втором туре музыкального проекта "Ты  супер!" на НТВ. Артистизм девушки заметил Тигран Кеосаян, и через некоторое время с ней связался ассистент режиссёра с предложением поучаствовать в кинопроекте с рабочим названием "Мост". В августе Анастасия прошла кинопробы и была утверждена на роль, съёмки прошли в Керчи на прошлой неделе.

Актёрский состав и сюжет фильма режиссёр пока держит в секрете, однако блогеры, ставшие свидетелями съёмок, называют проект "делом государственной важности". Как призналась Анастасия, сама она сыграла небольшую роль в начале фильма. В местных СМИ сообщается, что в массовку активно приглашают крымчан. Команда фильма уже работала на смотровых площадках у Керченского моста, в одном из кафе, на набережной и на пересечении улиц Пошивальникова и генерала Петрова.

Выход фильма на большие экраны планируют приурочить к завершению строительства Керченского моста.

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