АФК "Система" сообщила о техническом дефолте

ПАО АФК "Система" сообщила о наступлении 28 августа 2017 года технического дефолта по кредитным обязательствам корпорации на сумму эквивалентную 8,9 млрд рублей из-за ареста активов в связи с судебным иском. Это второй подобный случай за полтора месяца.

В сообщении пресс-службы компании говорится, что наступление технического дефолта связано с продолжающимся арестом принадлежащих корпорации и АО "Система-Инвест" акций МТС, "Медси" и БЭСК, наложенным Арбитражным судом Республики Башкортостан в рамках рассмотрения иска НК "Роснефть", АНК "Башнефть" и Республики Башкортостан к АФК "Система" и АО "Система-Инвест".

Помимо объявленных ранее, остальные кредитные соглашения АФК "Система" не содержат условий, по которым данный арест активов приводит к техническому дефолту, отмечают в компании.

В соответствии с рыночной практикой АФК "Система" направила кредиторам предложение отказаться от реализации прав в связи с техническим дефолтом. В АФК "Система" подчеркивают, что несоблюдение отдельных условий по кредитным обязательствам, которое создаёт основания для технического дефолта, обусловлено исключительно определением суда об аресте указанных выше активов и носит сугубо формальный характер: "Корпорация обслуживает и планирует в дальнейшем обслуживать свои кредитные и финансовые обязательства своевременно и в полном объёме". АФК "Система" вновь заявила, что считает обеспечительные меры в форме ареста её активов необоснованными и продолжает предпринимать все необходимые действия для снятия данного ареста.