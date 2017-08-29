В новом профстандарте для педагогов появятся должности старшего и ведущего учителя

Учителя смогут получать новые педагогические должности. Фото: Алексей Кунилов

Доработанный проект профстандарта для педагогов включает в себя новые должности — старшего учителя и ведущего учителя. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на слова министра образования и науки РФ Ольги Васильевой.

Отличие старшего и ведущего преподавателей от рядового — преимущественно в их умении построить индивидуальный учебный процесс и найти подход к ученикам и родителям. Получить эти должности смогут те, кто владеет вариативными образовательными программами и умеет адаптировать их под конкретных учеников с учётом их потребностей.

От старшего учителя также потребуется умение находить контакт с родителями учащихся, привлекая их к классной деятельности, от ведущего — умение превратить заинтересованность в постоянное партнёрство.

На данный момент карьерная лестница у педагогов невысока: можно стать завучем или директором школы, однако эта работа имеет больше общего с административной отраслью, нежели непосредственно с педагогической. Можно получить звание заслуженного или почётного учителя, но для этого необходим стаж, а значит — молодые перспективные педагоги остаются не у дел.

«В этом году приток молодых преподавателей в 55 регионах нашей страны составил от 5 до 10%, - сообщила Ольга Васильева, - надо сделать так, чтобы они стремились к повышению квалификации». При этом министр отметила, что заслуженным учителям беспокоиться не о чем: звания и награды отменяться не будут.

Доработанный стандарт будет проходить проверки как минимум до 2019 года — необходимо уточнить критерии оценки квалификации педагогов и обеспечить материальную поддержку.