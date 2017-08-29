Общество 29 августа 2017, 12:25

Жителей Серова вновь предупредили о разгуливающем медведе

Памятка - как следует вести себя при встрече с медведем.

Памятка - как следует вести себя при встрече с медведем. Фото: Управление гражданской защиты Серовского городского округа

В Серове вновь был замечен разгуливающий медведь. Местных жителей просят быть внимательными и осторожными.

Как сообщают в управлении гражданской защиты Серовского городского округа, о том, что в окрестностях города был замечен медведь, в дежурную часть МО МВД России «Серовский» сообщил очевидец. На этот раз хищника заметили на    9-м километре трассы Серов – Екатеринбург в коллективном саду №3.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», жителей Серова о диком звере предупреждали 22 августа. Тогда медведя заметили в районе городского молочного завода.

Сотрудники гражданской защиты даже опубликовали памятку, как вести себя при встрече с хищным животным. Как следует из обращения, главное правило - «вне зависимости от размеров медведя, его поведения и внешнего вида, к нему надо относится как к грозному и мощному хищнику с непредсказуемым поведением».

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Областная газета Свердловской области

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