Forbes составил рейтинг самых богатых женщин России. Forbes Woman представил пятый рейтинг 25 богатейших россиянок.

Как отмечается на сайте, непоколебимым лидером рейтинга является Елена Батурина (президент компании Inteco Management), её состояние оценивается в 1 млрд долларов. При этом она занимает 90-ю сточку в рейтинге 200 богатейших бизнесменов и находится на 1940-м месте богатейших женщин мира.

Стоит сказать, что кто-то вошёл в рейтинг благодаря совместной с мужем работой, к примеру Татьяна Бакальчук (гендиректор Wildberries) или Наталия Филева (председатель совета директоров группы S7). Некоторые оказались в списке благодаря разводу, но есть и те, кто заработал состояние самостоятельно - Ольга Белявцева («Прогресс Капитал»), Татьяна Кузнецова («Новатэка») Марина Седых (бессменный гендиректор Иркутской нефтяной компании).

В 2017 году участницами рейтинга впервые стали жена бывшего губернатора Тульской области Ольга Груздева, дочь миллиардера Геннадия Тимченко, невестка гендиректора «Совкомфлота» Ксения Франк, вдова основателя промышленно-металлургического холдинга Галина Зубицкая, супруга президента «Лукойла» Лариса Алекперова, жена главы Татарстана Гульсина Минниханова и одна из топ-менеджеров в команде миллиардера Романа Абрамовича Ирина Панченко.