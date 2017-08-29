Екатеринбург вошёл в пятёрку самых читающих городов России

Екатеринбуржцы любят читать - правда, всё реже пользуются традиционными бумажными книгами. Фото: Александр Исаков

В рейтинге самых читающих городов России за 2017 год Екатеринбург занял четвёртое место. Данные федерального исследования предоставило агентство ZOOM MARKET.

Екатеринбург обогнал даже культурную столицу нашей страны - Санкт-Петербург оказался лишь на пятой строчке. В тройку лидеров перед столицей Урала вошли Москва, Новосибирск и Нижний Новгород. Меньше всего книги любят в Ставрополе, Тольятти и Курске.

В целом по России более 72% людей читают книги не реже одного раза в две недели.

Также эксперты выяснили, что 68% читающих россиян предпочитают читать или скачивать интересующие их книги в Интернете и только 18% платят за покупку бумажных и электронных изданий. 22% высказались в пользу аудиокниг, 35% указали, что им не нравится такой формат. А коротать время в общественном транспорте, окунаясь в мир литературы, предпочитают больше половины россиян - 53%.

Библиотеки популярностью практически не пользуются — регулярно их посещают только 6%, а 34% последний раз заглядывали туда в школе или университете.