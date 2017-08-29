Общество 29 августа 2017, 12:56

Нежнесергинский МУП три месяца не платил зарплату сотрудникам

Руководство МУПа три месяца не платило сотрудникам.

Руководство МУПа три месяца не платило сотрудникам. Фото: Александр Исаков

В Нижнесергинском районе по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам жилищно-коммунального хозяйства. Руководство МУПа три месяца не платило сотрудникам.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в невыплате зарплаты уличили муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство «Наш Дом» Кленовского сельского поселения.

Как выяснилось в ходе проверки, за апрель – июнь 2017 года руководство предприятия задолжало 19 сотрудникам свыше 440 тыс. руб.

В отношении руководителя коммунального предприятия возбуждено административное дело. Он оштрафован на 15 тыс. рублей.

Кроме того, в целях взыскания задолженности по зарплате в интересах работников предприятия в суд направлены заявления о выдаче судебного приказа. Мировым судьей заявления прокурора удовлетворены в полном объёме. Судебные приказы направлены для исполнения в службу судебных приставов.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы. По итогам их рассмотрения возбуждено уголовное дело. 

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