На Среднем Урале создаётся областной департамент информатизации и связи

Задача нового департамента - обеспечить качественное предоставление электронных госуслуг. Фото: Алексей Кунилов

На Среднем Урале создаётся департамент информатизации и связи Свердловской области. Соответствующий документ будет опубликован в завтрашнем номере «Областной газеты».

Одновременно изменится и название министерства транспорта и связи. Отныне оно будет называться: «министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области». Следовательно, это ведомство сможет сосредоточиться исключительно на совершенствовании транспортной инфраструктуры нашего региона.

Министерство перестанет курировать все вопросы, связанные с развитием информационных технологий на Среднем Урале. Такие функции передаются создающемуся сейчас департаменту информатизации и связи.

В зоне ответственности нового регионального департамента окажется деятельность государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Оператор электронного правительства». Напомним, ранее за это отвечало областное министерство транспорта и связи.

Кроме того, новый департамент получит от регионального министерства экономики и территориального развития право курировать работу Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.

Принятое решение передать в ведение нового регионального департамента информатизации и связи именно два эти учреждения доказывает то, что одной из основных задач, поставленных перед новым ведомством, станет обеспечение высокого качества предоставления электронных государственных и муниципальных услуг на Среднем Урале.

Напомним, об этом шла речь на прошлой неделе, когда наш регион посещал министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров. Он высоко оценил работу технопарка высоких технологий Свердловской области «Университетский».

Кроме того, Николай Никифоров совместно с главой Свердловской области Евгением Куйвашевым протестировал работу медицинской информационной системы в селе Позариха Каменского городского округа. Как отметил министр связи и массовых коммуникаций РФ, до конца будущего года на Среднем Урале необходимо подключить к высокоскоростному Интернету более 400 медицинских учреждений.