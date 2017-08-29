Здесь будут прокладывать сети водоснабжения. Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга.

В Екатеринбурге на месяц закрывается улица Ирбитская. Это не единственное перекрытие, намеченное на сентябрь.

Как сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга, движение транспорта в районе улицы Ирбитской, 8 закрывает ООО «Региональное ДРСУ». Ограничения продлятся с 29 августа по 29 сентября и будут связаны со строительством сети водоснабжения.

Отметим, что в сентябре жителей Екатеринбурга ждёт ещё одно перекрытие: с 6 сентября по 1 октября в связи с проведением работ по устройству сетей инженерно-технического обеспечения будет ограничено движение по улице Мусоргского от переулка Кашинского до улицы Полдневой.