Земства 29 августа 2017, 14:04

В Екатеринбурге на месяц закрывается улица Ирбитская

Здесь будут прокладывать сети водоснабжения.

Здесь будут прокладывать сети водоснабжения. Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга.

В Екатеринбурге на месяц закрывается улица Ирбитская. Это не единственное перекрытие, намеченное на сентябрь.

Как сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга, движение транспорта в районе улицы Ирбитской, 8 закрывает ООО «Региональное ДРСУ». Ограничения продлятся с 29 августа по 29 сентября и будут связаны со строительством сети водоснабжения.

Отметим, что в сентябре жителей Екатеринбурга ждёт ещё одно перекрытие: с 6 сентября по 1 октября в связи с проведением работ по устройству сетей инженерно-технического обеспечения будет ограничено движение по улице Мусоргского от переулка Кашинского до улицы Полдневой.

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