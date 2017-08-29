4250 свердловчан заявили о своём желании голосовать на чужом избирательном участке

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Выборы губернатора Свердловской области-2017
В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.
Уже 4250 жителей Среднего Урала подали заявления о своём желании проголосовать не на своём избирательном участке, а там, где будут находиться в день выборов 10 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Избирательной комиссии Свердловской области.
Примечательно то, что 3890 человек из этого числа предпочли оформить заявление через территориальные избиркомы, а ещё 360 — через Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
Напомним, приём заявлений от граждан об изменении места голосования на предстоящих выборах в нашем регионе идёт с 26 июля.