Политика 29 августа 2017, 14:22

4250 свердловчан заявили о своём желании голосовать на чужом избирательном участке

Выборы в Свердловской области

Подготовка к выборам губернатора Свердловской области вышла на финишную прямую. Фото: Алексей Кунилов

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Уже 4250 жителей Среднего Урала подали заявления о своём желании проголосовать не на своём избирательном участке, а там, где будут находиться в день выборов 10 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Избирательной комиссии Свердловской области.

Примечательно то, что 3890 человек из этого числа предпочли оформить заявление через территориальные избиркомы, а ещё 360 — через Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

Напомним, приём заявлений от граждан об изменении места голосования на предстоящих выборах в нашем регионе идёт с 26 июля.

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