4250 свердловчан заявили о своём желании голосовать на чужом избирательном участке

Подготовка к выборам губернатора Свердловской области вышла на финишную прямую. Фото: Алексей Кунилов

Сюжет Выборы губернатора Свердловской области-2017

В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.

Уже 4250 жителей Среднего Урала подали заявления о своём желании проголосовать не на своём избирательном участке, а там, где будут находиться в день выборов 10 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Избирательной комиссии Свердловской области.

Примечательно то, что 3890 человек из этого числа предпочли оформить заявление через территориальные избиркомы, а ещё 360 — через Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

Напомним, приём заявлений от граждан об изменении места голосования на предстоящих выборах в нашем регионе идёт с 26 июля.