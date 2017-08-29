Общество 29 августа 2017, 14:45

В Первоуральске 60 многодетных семей получат пожарные извещатели

При срабатывании детектора дыма устройство издаёт пронзительный звук,

При срабатывании детектора дыма устройство издаёт пронзительный звук. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

В домах многодетных семей Первоуральска устанавливают пожарные извещатели. До конца года сигнализаторы появятся у 60 семей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, специалисты администрации Первоуральска, городской службы спасения и сотрудники государственного пожарного надзора уже посетили три многодетные семьи и установили там пожарные извещатели. Сотрудники МЧС подробно рассказали о принципе работы прибора, а также напомнили порядок действий при возникновении пожара. Устройство реагирует на определённый уровень концентрации и при срабатывании детектора дыма издаёт пронзительный звук, способный разбудить спящего человека и привлечь внимание окружающих.

Администрация городского округа Первоуральск до конца текущего года планирует установить такие устройства в 60 домах многодетных семей.

Установка пожарных извещателей в дома социально незащищённых слоёв населения производится за счёт средств муниципальных образований. Отмечается, что ранее подобные сигнализаторы получили жители Сухого Лога. В дальнейшем установку приборов продолжат в других муниципалитетах области.

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Областная газета Свердловской области

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