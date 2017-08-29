За лето в Свердловской области было выявлено 2026 мест несанкционированного отдыха

Сотрудники МЧС всё лето находились на страже свердловских водоёмов. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

ГУ МЧС России по Свердловской области подвело итоги профилактической акции «Вода — безопасная территория», сообщает пресс-служба ведомства. В регулярных рейдах было выявлено 2026 мест несанкционированного отдыха вблизи водоёмов.

В течение лета сотрудники МЧС совместно с представителями правоохранительных органов, местной власти, общественных организаций и сельскими старостами провели более 100 рейдов по местным водоёмам. Было организовано более 15 тысяч профилактических бесед, пресечено 139 нарушений общественного порядка и выписано 85 административных протоколов за нарушение правил использования лодок, катеров и гидроциклов.

Отдельно специалисты проверили оборудованные пляжи и места детского оздоровительного отдыха и провели тематические беседы о правилах купания и оказании первой помощи утопающим.

В ГУ МЧС по Свердловской области отмечают, что акция принесла положительные результаты: по сравнению с прошлым годом не было зафиксировано несчастных случаев с участием маломерных судов, а количество утонувших при купании людей сократилось почти на две трети.

Напомним, за лето 2016 года в водоёмах Свердловской области утонуло 83 человека (из них 15 детей), за лето 2017 года — 34 человека и только 4 ребёнка.