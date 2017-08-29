Роскачество назвало самые лучшие фотоаппараты

За последние десятилетия фототехника кардинально изменилась: такой она была полвека назад. Фото: Александр Зайцев

Роскачество представило новое исследование фотоаппаратов. Этот рейтинг составлен совместно с Международной ассоциацией потребительских испытаний и исследований качества товаров (ICRT).

Как сообщает пресс-центр Роскачества, к 50 компактным фотоаппаратам было добавлено 35 со сменной оптикой - как «зеркалки», так и «беззеркалки». Их проверили на качество работы вспышки, простоту в использовании, особое внимание уделили качеству полученных снимков.

По данным гипермаркетов, которые занимаются продажей электроники и бытовой техники, продажи фотоаппаратов за последние четыре года уменьшились на 30%. В основном спрос упал на компактные аппараты. Специалисты полагают, что это могло случиться из-за высокой конкуренции со смартфонами, которые могут делать снимки не хуже так называемых «мыльниц».

Роскачество отмечает, что среди потребителей сложилось мнение, что дорогой фотоаппарат это залог успеха. Чтобы проверить, так ли это, Роскачество и CRT провело исследование 35 моделей со сменной оптикой самых популярных марок.

В исследование вошли новые и уже известные модели таких брендов, как Canon, Fujifilm, Samsung, Nikon, Panasonic и Sony.

Испытание включает сотню параметров качества, разбитых на 5 групп, в которые входят: показатели качества изображения при автоматических настройках и при ручных настройках, работа экрана, видоискатель, видео и простота использования.

В общем рейтинге фотоаппаратов со сменной оптикой не нашлось идеальной модели, которая получила бы максимальную заданную оценку 5,5 балла. Однако несколько моделей были оценены на 4,5 балла: Panasonic DMC-GX8 с объективом Lumix GX Vario 12-35 mm, Samsung NX1 с объективом NX 16-50 mm, Sony Alpha 7 II c объективом SEL FE 28-70 mm.

Самую низкую оценку получили: 3,1 балла Canon EOS 6D c объективом EF 24-105 mm, 3,0 балла Yi M1 с объективом XIAOYI 42,5 mm и 2,4 балла Yi M1 с объективом XIAOYI 12-40 mm.

Самое высокое качество изображений у фотоаппаратов со съёмной оптикой выявлено у Sony Alpha 7 II, Panasonic DMC-GX8 и Fujifilm X-T 10. Среди компактных аппаратов лучшее качество при автоматическом режиме продемонстрировали Canon IXUS 255HS, PowerShot S200, PowerShot N100.

Лучший стабилизатор обнаружен в беззеркальных камерах Sony Alpha 7 II, Fujifilm X-A10 и Olympus PEN E-PL8. Стоит отметить, что самый лучший и самый худший результаты по этому критерию имеют аппараты бренда Fujifilm. У компактных фотоаппаратов довольно высокие оценки по данной функции у Canon моделей IXUS 190, PowerShot N2 и PowerShot S200.

Лучшая цветопередача отмечена у зеркального Nikon D500, а также у беззеркальных Fujifilm X-E2s и Canon EOS M6. Недалеко от них находится компактный Canon IXUS 255HS.

Результаты исследования показали, что компактные фотоаппараты являются хорошим вариантом для любителя как по цене, так и по качеству. Однако профессионалам, для которых важно постоянно изменять стандартные настройки, стоит сделать выбор в сторону фотоаппаратов со сменной техникой.