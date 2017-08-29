Официальная безработица в России продолжает снижаться

Численность безработных российских граждан уменьшилась за прошедшую неделю на 0,6%. Фото: Алексей Кунилов

Численность безработных российских граждан уменьшилась за прошедшую неделю, с 16 по 23 августа, на 0,6% и составила 779 тыс. 929 человек. Годом ранее этот показатель составлял 920, 5 тыс., сообщает пресс-служба Минтруда РФ.

Наибольшее снижение безработицы наблюдается в 67 регионах, среди которых - Чукотский и Ханты-Мансийский автономные округа, Магаданская, Липецкая, Сахалинская и Новгородская области, Камчатский край, Республики Калмыкия и Тыва.

Рост числа безработных отмечен в 12 регионах, в том числе в Евразийской автономной области, Республиках Бурятия и Дагестан, городе Севастополь и в Калининградской области.

На 23 августа численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, составила 23, 5 тыс., занятых неполное рабочее время - 117,5 тыс., получивших отпуска по соглашению сторон - 1,5 тыс. На эту же дату пришлись 1,6 млн вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости. При этом на начало месяца уровень официальной безработицы в среднем по России составил 1% от численности экономически активного населения (1,2% в 2016 году).

Отметим, за неделю с 9 по 16 августа число безработных россиян сократилось на 0,5% и составило 785 тысяч человек.