Политика 29 августа 2017, 15:22

Депутаты Госдумы предложили разрешить муниципалитетам самим определять дату начала учебного года

1 сентября в школах

Если Госдума примет предложенный сейчас законопроект, то в некоторых школах учебный год будет начинаться 1 октября. Фото: Александр Исаков

Трое депутатов Госдумы из фракции ЛДПР (Вадим Деньгин, Борис Чернышёв и Михаил Дегтярёв) предложили изменить текст Федерального закона «Об образовании в РФ». Речь идёт о том, чтобы разрешить муниципалитетам самостоятельно определять дату начала учебного года в школах.

Как сообщает пресс-служба Госдумы, по мнению авторов законопроекта, пора уходить от давней традиции начинать учебный год во всех учебных заведениях России именно 1 сентября.

— Обширная география нашей страны, разнообразие климатических, национальных, социальных и иных особенностей объективно обуславливают иной подход к определению даты начала учебного года, — обосновали свою позицию авторы законопроекта.

Впрочем, муниципалитетам предлагается на выбор только две даты возможного начала учебного года: либо 1 сентября, либо 1 октября. Такой законопроект уже внесён в Госдуму.

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