В российских школах пройдут уроки Доброты. Фото: Александр Зайцев

Уроки Доброты вошли в календарь образовательных событий. Как сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Российской Федерации, подобные мероприятия будут проходить на протяжении всего 2017/2018 учебного года.

Уроки Доброты призваны способствовать формированию толерантного отношения к инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья при получении ими инклюзивного образования.

Проведение уроков Доброты приурочено к значимым датам, таким как Международный день толерантности (16 ноября), Международный день инвалидов (3 декабря), Международный день защиты детей (1 июня).

Также Министерство образования и науки Российской Федерации разработало методические рекомендации по проведению таких уроков. Они включают характеристику особенностей людей с инвалидностью, описание взаимодействия с ними, рекомендации по проведению занятий (структуру урока, периодичность, длительность, количество обучающихся, виды и формы занятий). Помимо этого, в методических рекомендациях содержатся конспекты по пониманию инвалидности и толерантного отношения у обучающихся с 1 по 11 классы.