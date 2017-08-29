Общество 29 августа 2017, 15:38

Екатеринбурженка отсудила у коммунальщиков 342 тысячи рублей за «прыгающий» люк

Девушка добилась своего в Свердловском областном суде.

Девушка добилась своего в Свердловском областном суде. Фото: Александр Исаков

В Екатеринбурге суд взыскал с коммунального предприятия более 342 тысяч рублей за канализационный люк, повредивший машину екатеринбурженки. Отсудить полную стоимость ремонта удалось со второй попытки.

Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, инцидент, ставший поводом для длительного судебного разбирательства, произошёл в апреле 2016 года на улице Ясной. Жительница Екатеринбурга наехала на автомобиле "Сузуки Гранд Витара" на люк ливневой канализации. Плохо закреплённая крышка люка "подпрыгнула", серьёзно повредив бампер, балку и другие детали машины.

Специалисты оценили ремонт с учётом износа в 180 775 рублей, без износа – 312 534 рубля.

Владелица иномарки обратилась в Октябрьский районный суд Екатеринбурга c иском к МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» о возмещении материального ущерба. Суд удовлетворил требования истца частично. В пользу истца с коммунального предприятия было взыскано 197 057 рублей.

Аэлита не согласилась с решением районного суда и обжаловала его в Свердловском областном суде. Апелляционный суд отменил решение предыдущей инстанции. В пользу истца с МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» взыскали 342 287 рублей. В компенсации морального вреда заявительнице отказали, поскольку доказательств причинения вреда жизни и здоровью в результате ДТП представлено не было.

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Областная газета Свердловской области

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