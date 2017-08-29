Культура 29 августа 2017, 16:10

Немецкий телеканал ARD покажет документалку про Екатеринбург

Немецкие журналисты признались Екатеринбургу в любви

Немецкие журналисты признались Екатеринбургу в любви. Фото: Александр Исаков

Немецкий телеканал ARD снимает серию документальных фильмов о городах России, которые примут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Иностранные журналисты признались Екатеринбургу в любви.

Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской городской думы, уральская столица стала заключительным пунктом в поездке съёмочной бригады телеканала ARD по России.

В Екатеринбурге съёмки проходили в Храме-на-Крови, в монастыре на Ганиной Яме и в музее «Невьянская икона». Кроме того, журналисты посмотрели объекты ежегодного фестиваля уличных художников «Стенография» и посетили Ельцин Центр.

«Каждый город, из тех, что мы посетили, уникален и интересен по-своему. У Ростова неповторимый колорит столицы казачества, Санкт-Петербург покоряет своей архитектурой, а Самара волжскими просторами. Но влюбились мы все в Екатеринбург. Это самый интересный город. Такого количества встреч и открытий не было нигде», – рассказала ведущая проекта, популярная немецкая актриса Полина Рожински.

Показ фильма о Екатеринбурге на телеканале АРД запланирован на май 2018 года.

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