По итогам первого полугодия 2017 года средняя зарплата на Среднем Урале увеличилась на 6%

По итогам января-июня 2017 года среднемесячная зарплата в Свердловской области достигла 34,5 тыс. рублей. Фото: Алексей Кунилов

По итогам января-июня 2017 года среднемесячная зарплата в Свердловской области достигла 34,5 тыс. рублей (по полному кругу организаций). Это на 6% больше аналогичного результата первого полугодия 2016 года.

Как сообщает областной департамент информполитики, лучше всего живётся работникам крупных и средних предприятий. У них по результатам января-июня 2017 года средняя зарплата превысила 38 тысяч рублей.

Самыми высокооплачиваемыми отраслями на Среднем Урале оказались информация и связь (уровень зарплат на 26,2% выше среднеобластного показателя), металлургия (на 25,5%), энергетика (на 22,9%), производство транспорта и оборудования (на 15,7%).

По словам вице-губернатора — министра финансов Свердловской области Галины Кулаченко, увеличение зарплат привело к росту поступлений в областной бюджет по налогу на доходы физических лиц. По итогам семи месяцев 2017 года они достигли 33,6 млрд рублей и на 2,2 млрд рублей превысили аналогичный результат прошлого года.