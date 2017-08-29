Общество 29 августа 2017, 16:13

Студенты УГГУ стали чемпионами страны по шахматам

Екатеринбург может гордиться своими шахматистами.

Екатеринбург может гордиться своими шахматистами. Фото: Павел Ворожцов

Студенты из Уральского государственного горного университета завоевали все высшие награды Всероссийских соревнований по шахматам. Чемпионат проходил в Новосибирске с 21 по 27 августа, участие приняли более 40 студентов со всей страны.

Как сообщает пресс-служба вуза, студенты Горного университета уже более 10 лет становятся победителями всероссийских соревнований. В этот раз золото личного первенства завоевал магистрант УГГУ Александр Предке, гроссмейстер международного уровня. Среди девушек награду взяла Анна Стяжкина. В командном зачёте обе университетских сборных — мужская и женская — также заняли первые места.

Студенты отмечают, что хоть команда УГГУ и считалась фаворитом соревнований, одержать победу было довольно сложно: победители обогнали соперников буквально на 0,5-1 балл.

Сейчас ребята готовятся к Европейским студенческим играм, которые пройдут в Испании в сентябре. 

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