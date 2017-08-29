Миллионным переселенцем из аварийного жилья в России стал четырёхлетний житель Дегтярска

Сегодня заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак, глава федерального Минстроя Михаил Мень и глава региона Евгений Куйвашев торжественно вручили ключи дегтярским семьям, получившим жильё в рамках программы переселения из ветхого и аварийного жилья.

Миллионным россиянином, получившим ключи от трёхкомнатной квартиры стал четырёхлетний Тимофей Деревянкин. За ключом маленький новосёл вышел вместе с родителями, бабушкой и дедушкой, братом, сестрой и котом Тайсоном, которого по старинной традиции запустили в квартиру первым.