В Екатеринбурге «Пекин», «Ханой» и «Таганский ряд» получили паспорта антитеррористической безопасности

Торговые комплексы обследовала специальная комиссия.ФОто: пресс-служба администрации Железнодорожного района

В Екатеринбурге «Пекин», «Ханой» и «Таганский ряд» получили паспорта антитеррористической безопасности. В торговых комплексах побывала специальная комиссия.

Как сообщает пресс-служба Железнодорожного района Екатеринбурга, специалисты обследовали на предмет антитеррористической безопасности торговые комплексы «Пекин», «Таганский ряд» и два отдельных здания «Ханоя».

Межведомственная комиссия по обследованию мест массового пребывания людей в Железнодорожном районе была создана во исполнение постановления правительства Российской Федерации «Об утверждении требований к антитеррористической защищённости мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)» и аналогичного постановления администрации Екатеринбурга.

В состав комиссии вошли представители органов ФСБ, внутренних дел, Госпожнадзора. Возглавил комиссию глава района Андрей Курочкин.

Паспорта безопасности обследованных торговых центров были согласованы представителями всех входящих в комиссию ведомств.