Общество 29 августа 2017, 17:06

Генпрокуратура РФ заявила об ошибке Росгидромета

Нина Георгиева

Генпрокуратура РФ заявила об ошибке Росгидромета. Как говорится в газете «Коммерсант», Генпрокуратура проинформировала главу Минприроды РФ Сергея Донского о неверном прогнозе погоды, который привёл к «катастрофе».

По словам представителя Генпрокуратуры Александра Куренного, одной из причин катастрофических последствий майского урагана в Москве и Подмосковье, стал неточный прогноз. Согласно прогнозу, который был представлен ФГБУ «Центральное УГМС» на 29 и 30 мая порывы ветра при грозе не должны были превысить 17–22 м/с.

Как напоминает Генпрокуратура, жертвами урагана стали 16 человек, 200 получили ранения. Из-за ужасной погоды (грозы, дождя, града и сильного ветра) было повреждено более 30 тыс. деревьев, 2 тыс. автомобилей, кровли сотен зданий, нарушено электроснабжение в жилых домах. Примерный размер ущерба составил около 200 млн руб.

Надзорное ведомство предложило Росгидромету провести работу над ошибками и поработать над точностью прогнозирования опасных природных явлений, приводящим к стихийным бедствиям.

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Областная газета Свердловской области

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