Дмитрий Нисковских вышел в финал конкурса на пост главы Сысерти

В финал вышел министр инвестиций и развития Свердловской области Дмитрий Нисковских. Фото: пресс-службы думы Сысертского городского округа.

В Сысерти завершился второй этап конкурса на должность главы округа. В финал вышел министр инвестиций и развития Свердловской области Дмитрий Нисковских.

Как сообщает пресс-служба думы Сысертского городского округа, в актовом зале администрации состоялось второе заседание конкурсной комиссии на должность главы округа. В нём приняли участие все восемь членов конкурсной комиссии.

В втором этапе конкурсанты должны были пройти два испытания: изложение программы развития Сысертского городского округа в рамках полномочий главы в устной и письменной форме, а также индивидуальное собеседование.

Кандидаты выступали в соответствии с очередностью подачи заявлений для участия в конкурсе. Каждому кандидату давалось время, чтобы тезисно представить основные программные направления развития Сысертского городского округа. Презентацию представили все претенденты. Вторая часть конкурсных испытаний проходила в форме индивидуального собеседования в закрытом режиме.

Двое кандидатов снялись со второго этапа: Станислав Колбешин отказался от дальнейшего участия в конкурсе, а Сергей Патрушев не прибыл на закрытое заседание комиссии.

По результатам индивидуальных собеседований конкурсная комиссия приняла решение представить в думу Сысертского городского округа трёх кандидатов на должность главы: Дмитрия Нисковских, Александра Краснопёрова и Владимира Ефимова.

Все три претендента будут представлены на заседании думы Сысертского городского округа. За них будут голосовать депутаты. Заседание по выборам главы округа состоится 31 августа.