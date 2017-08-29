Строители начали монтировать металлокаркас здания Конгресс-центра МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»

Строители установили первые колонны, которые являются несущими конструкциями здания. Фото: Центр общественных связей Группы Синара

На строительной площадке Конгресс-центра МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» приступили к монтажу металлокаркаса будущего многофункционального комплекса. Строители установили первые колонны, которые являются несущими конструкциями здания.

Как сообщает Центр общественных связей Группы Синара, на площадке Конгресс-центра строители уже закончили земляные работы, продолжается устройство свайного поля и железобетонных конструкций фундамента. На площадке установлено 700 свай из планируемых 2,5 тысячи, залито 350 куб. м бетона.

По словам генерального директора компании «Синара-Девелопмент» Тимура Уфимцева, использование технологии металлического каркаса и перекрытий из сборных железобетонных плит при строительстве обеспечит быстрые темпы и технологичность монтажа, а также высокие эксплуатационные характеристики объекта.

«Строительство каркаса Конгресс-центра планируется завершить в начале весны 2018 года. Общий вес металлоконструкции составит около пяти тысяч тонн», — рассказал Тимур Уфимцев.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», компания «Синара-Девелопмент» выполняет строительство Конгресс-центра в рамках заключённого контракта с АО «Уральский выставочный центр». Согласно договору, многофункциональный комплекс будет сдан в эксплуатацию в июне 2019 года.