Культура 29 августа 2017, 17:56

В рамках фестиваля «Безумные дни» пройдёт выставка «Боковой ветер»

Нина Георгиева

В рамках фестиваля «Безумные дни» пройдёт выставка «Боковой ветер». Как сообщили в отделе по работе со СМИ Свердловской государственной академической филармонии, художник Елена Гладышева представит свою персональную выставку.

Напомним, фестиваль «Безумные дни» пройдёт с 1 по 3 сентября. Елена Гладышева известна как художник, создавший символ этого фестиваля «Безумные дни». Её персональную выставку «Боковой ветер» смогут увидеть посетители концертов, которые пройдут в Большом зале филармонии. Открытие экспозиции состоится 30 августа в 19:00.

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