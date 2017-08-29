В рамках фестиваля «Безумные дни» пройдёт выставка «Боковой ветер». Как сообщили в отделе по работе со СМИ Свердловской государственной академической филармонии, художник Елена Гладышева представит свою персональную выставку.

Напомним, фестиваль «Безумные дни» пройдёт с 1 по 3 сентября. Елена Гладышева известна как художник, создавший символ этого фестиваля «Безумные дни». Её персональную выставку «Боковой ветер» смогут увидеть посетители концертов, которые пройдут в Большом зале филармонии. Открытие экспозиции состоится 30 августа в 19:00.