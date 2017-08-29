Программа IV национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech будет свёрстана с акцентом на зрителей-школьников

В 2017 году в состязании молодых профессионалов примет участие 321 человек. Фото: Алексей Кунилов

Программа IV национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech, который состоится в Екатеринбурге с 4 по 6 ноября 2017 года, будет свёрстана с акцентом на зрителей-школьников. Об этом стало известно на заседании оргкомитета по подготовке к предстоящему чемпионату, которое провёл первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов.

Как сообщает областной департамент информполитики, в этом совещании принял участие гендиректор союза WorldSkills Russia Роберт Уразов.

— В этом году основной упор мы делаем на visitor experience — будем отслеживать то, каким образом люди, в первую очередь школьники, которые пришли на чемпионат, меняют свой взгляд на рабочие специальности, как это влияет на выбор той или иной профессии, — отметил Роберт Уразов.

По словам Алексея Орлова, в нынешнем году заметно увеличится количество участников чемпионата. Если в 2016 году их было 298, то в нынешнем году свой профессионализм на этом состязании продемонстрирует 321 человек.