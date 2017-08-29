Спорт 29 августа 2017, 18:30

Железнодорожники отрапортовали о полной готовности к перевозке болельщиков ЧМ-2018

Дмитрий Медведев обсудил с Олегом Белозёровым подготовку к ЧМ-2018

Дмитрий Медведев обсудил с Олегом Белозёровым подготовку к ЧМ-2018. Фото: пресс-служба Правительства РФ

Российские железнодорожники полностью технически готовы к перевозкам болельщиков чемпионата мира по футболу в 2018 году. Об этом доложил президент РЖД Олег Белозёров на состоявшейся сегодня встрече с председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым.

Как сообщает пресс-служба федерального кабинета министров, схему перевозки болельщиков в разные города страны железнодорожники отработали нынешним летом во время Кубка конфедераций по футболу. Тогда было перевезено свыше 60 тыс. человек.

— Мы считаем, что в техническом плане к перевозкам на сегодняшний момент готовы, — сказал Олег Белозёров.

Напомним, Екатеринбург входит в число российских городов, которые будут принимать матчи ЧМ-2018.

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