Екатеринбуржцы смогут бесплатно побывать на концерте «Хора Турецкого»

Екатеринбуржцы умеют организовывать яркие праздники. Фото: Александр Исаков

Вечером 30 августа (в 20 часов) екатеринбуржцы смогут бесплатно послушать выступление «Хора Турецкого». Об этом сообщает областной департамент информполитики.

Этот концерт будет организован на площади 1905 года в рамках «Праздника песни», который проходит в формате «народное караоке». Предполагается, что зрители вместе с артистами споют песни о любви к семье и Родине.

Напомним, за 2015 и 2016 годы «Праздник песни» прошёл в 25 российских городах, а также в пяти городах Казахстана. В нём уже приняли участие свыше миллиона человек.

В Екатеринбурге «Праздник песни» уже проводился в 2015 году. Тогда на него собралось примерно 43 тыс. горожан.