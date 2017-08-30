Фёдор Конюхов планирует объехать земной шар на лодке за 222 дня. Фото: konyukhov.ru

Российский путешественник Фёдор Конюхов планирует объехать земной шар на вёсельной лодке за 222 дня и облететь вокруг света на гигантском планере за пять дней. Об этом он сообщил вчера, 29 августа, на встрече с выпускниками школ, набравшими 100 баллов на ЕГЭ по географии в этом году, пишет "РИА Новости".

"Я хочу обойти земной шар на вёсельной лодке, грести 222 дня с Австралии в Австралию", — заявил Фёдор Конюхов на встрече со стобалльниками ЕГЭ.

Кроме того, путешественник сообщил, что планирует за пять дней без посадок облететь вокруг земного шара на планере, строительством которого сейчас занимаются семь стран. Для этого Фёдор Конюхов учится в Литве, так как пока имеет только образование лётчика малой авиации.

Добавим, Фёдор Конюхов и глава Рособрнадзора Сергей Кравцов встретились вчера с выпускниками школ и пожелали им выбирать профессии, которые принесут не только достаток, но и удовлетворение.

Напомним, в марте нынешнего года жена путешественника Ирина Конюхова презентовала в Екатеринбурге свою книгу о муже, который совершил уже пять кругосветных плаваний и 17 раз пересёк Атлантику.