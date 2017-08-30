Роспотребнадзор предупредил россиян о распространении туберкулёза на Украине. Фото: Александр Зайцев

Роспотребнадзор предупредил россиян о распространении туберкулёза на Украине. Ведомство обращает на это внимание в связи с новым визовым режимом для украинцев, введённым Евросоюзом.

О росте заболеваемости туберкулёзом Украина официально заявила ещё в 1995 году, с этого года она получает помощь от ВОЗ, но особого прогресса в стабилизации ситуации не наблюдается.

"В 2016 году по сравнению с 2015 годом снизилось число впервые выявленных форм заболевания на 4%. При этом в ряде регионов Украины складывается особенно тяжёлая ситуация, среди них - южные регионы страны (Одесская и Херсонская области), где ежегодно туберкулёзом заражаются более 100 жителей на 100 тыс. человек. Показатели излечения у пациентов в стране одни из самых низких в мире – 38%", - сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Генеральный директор Центра общественного здоровья Минздрава Украины связывает всё это с тем, что в предыдущие 5-10 лет у страны возникали сложности с закупкой и доставкой противотуберкулёзных препаратов. Причиной распространения заболевания также остаются социальные вопросы, связанные с качеством оказания медицинской помощи жителям.