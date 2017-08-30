Все новые автобусы Екатеринбурга будут зелёными

По мнению психологов, зелёный цвет - один из самых комфортных для восприятия. Фото: Александр Исаков

Все пассажирские машины, которые планирует приобрести администрация города, будут зелёными. Такое решение приняли сами горожане в ходе голосования о едином цвете общественного транспорта Екатеринбурга.

Как сообщает портал городской администрации, жители высказывались за яркие цвета, которые разбавили бы дождливую и морозную погоду. В итоге лидировал зелёный: он, по мнению екатеринбуржцев — цвет весны и лета, которых так часто не хватает Уралу. Помимо этого, зелёный является одним из основных в геральдике города, а также отвечает всем требованиям безопасности: заметен на дороге даже в тёмное время суток.

Напомним, сейчас Екатеринбург активно готовится к Чемпионату мира по футболу в 2018 году и является претендентом на проведение «ЭКСПО-2025». Унифицированный транспорт является частью городского бренда и играет важную роль в эстетическом облике уральской столицы.