Общество 30 августа 2017, 09:43

Наталью Поклонскую попросили «повлиять на судьбу» места расстрела царской семьи в Екатеринбурге

В Сети опубликовано открытое письмо к депутату Госдумы Наталье Поклонской с просьбой «повлиять на судьбу» места расстрела царской семьи в Екатеринбурге. С обращением выступил режиссёр Юрий Грымов.

Послание к депутату опубликовано на странице художественного руководителя театра «МОДЕРН». В письме, написанном во время визита в Екатеринбург, известный кинорежиссёр посетовал на плачевное состояние территории на месте бывшего Ипатьевского дома, неподалёку от Храма-на-Крови. Юрий Грымов назвал «странным» скудное оформление места расстрела царской семьи.

«Мне показали место буквально в пяти шагах от храма (Храма-на-Крови - прим. «ОГ») — здесь, как помнят старожилы, как раз стоял Ипатьевский дом. Вы видели это место? Крест на потрескавшемся постаменте, табличка с надписью, полуразвалившиеся клумбы с засохшими цветами — вот и вся символика. Мне показалось это странным», - говорится в обращении Юрия Грымова.

Именно к Наталье Поклонской режиссёр решил обратиться как «к человеку, который засвидетельствовал своё неравнодушное отношение к отечественной истории», намекая на позицию депутата по отношению к нашумевшему фильму Алексея Учителя «Матильда», повествующем о взаимоотношениях Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Наталья Поклонская выступила с резкой критикой картины, заявив об «искажении исторических событий».

«Вы активны как политик и общественный деятель. Вы выносите на всенародное обсуждение содержание фильма, посвящённого императору Николаю II — пусть его никто почти ещё не видел, даже, возможно, Вы сами. Уверен, Вашей энергии хватит на то, чтобы повлиять на судьбу места, которое многие наши соотечественники почитают святым», - аргументирует в своём письме к депутату Юрий Грымов.

Режиссёр призывает пользователей социальной сети заниматься активным перепостом послания. Однако, в комментариях к обращению режиссёра обвинили в «паясничестве» и «невнятных намёках на фильм Алексея Учителя».

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