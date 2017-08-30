Зрители увидят полную и реальную картину современного театра. Фото: Алексей Кунилов

XIV Всероссийский фестиваль «Реальный театр» пройдёт в Екатеринбурге. Зрители смогут увидеть его в Екатеринбургском Театре юного зрителя с 8 по 15 сентября, сообщается на сайте ТЮЗа.

Первый «Реальный театр» прошёл в 1990 году и получил статус регионального, собрав в Екатеринбурге театры Урала, Сибири и Дальнего востока. А в 1994 году, по предложению Министерства культуры РФ, фестивалю был присвоен статус Всероссийского.

Сейчас задача «Реального театра» — представить наиболее полную и реальную картину современного театра, выявить новые тенденции и продолжить развитие театрального искусства.

В восьмидневной программе фестиваля 2017 года будет представлено 22 спектакля от 18 театров и творческих объединений из Екатеринбурга, Омска, Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Казани, Новокуйбышевска, Минусинска, Серова, Кирова, Таллина (Эстония).

Основатель и арт-директор фестиваля - Олег Лоевский: именно он занимается подбором участников, формирует фестивальную программу и является модератором всех обсуждений. Также ему принадлежит авторство в названии фестиваля - как говорит Олег Лоевский, оно пришло к нему во сне.