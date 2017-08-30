Культура 30 августа 2017, 09:56

XIV Всероссийский фестиваль «Реальный театр» пройдёт в Екатеринбурге

Нина Георгиева
Зрители увидят полную и реальную картину современного театра.

Зрители увидят полную и реальную картину современного театра. Фото: Алексей Кунилов

XIV Всероссийский фестиваль «Реальный театр» пройдёт в Екатеринбурге. Зрители смогут увидеть его в Екатеринбургском Театре юного зрителя с 8 по 15 сентября, сообщается на сайте ТЮЗа. 

Первый «Реальный театр» прошёл в 1990 году и получил статус регионального, собрав в Екатеринбурге театры Урала, Сибири и Дальнего востока. А в 1994 году, по предложению Министерства культуры РФ, фестивалю был присвоен статус Всероссийского.

Сейчас задача «Реального театра» — представить наиболее полную и реальную картину современного театра, выявить новые тенденции и продолжить развитие театрального искусства.

В восьмидневной программе фестиваля 2017 года будет представлено 22 спектакля от 18 театров и творческих объединений из Екатеринбурга, Омска, Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Казани, Новокуйбышевска, Минусинска, Серова, Кирова, Таллина (Эстония).

Основатель и арт-директор фестиваля - Олег Лоевский: именно он занимается подбором участников, формирует фестивальную программу и является модератором всех обсуждений. Также ему принадлежит авторство в названии фестиваля - как говорит Олег Лоевский, оно пришло к нему во сне.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

Мероприятие

Мероприятие

Подписка на "ОГ"

Подписка на

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (30 августа)

Большинство своих боёв (порядка 85 процентов) Олег Коротаев выиграл нокаутом. Неизвестный фотограф
Свердловский боксёр победил чемпиона мира среди профессионалов

Выборы губернатора Свердловской области

Выборы губернатора Свердловской области
В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.

«Реальный театр»

«Реальный театр»