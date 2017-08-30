В ходе проверки выезжающих из Екатеринбурга автобусов задержали трёх иностранцев

Проверка была вызвана чередой ДТП с участием пассажирского транспорта. Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

Сотрудники ГИБДД проверили выезжающие из Екатеринбурга междугородные автобусы. Оштрафованы были не только водители, но и пассажиры.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Свердловской области, в ходе совместной проверки с сотрудниками Ространснадзора, на выезде в сторону Перми досмотрено 25 транспортных средств.

К административной ответственности за нарушения правил дорожного движения привлечено 8 водителей. Кроме того, трое пассажиров междугородних автобусов были оштрафованы за то, что они были не пристёгнуты ремнями безопасности.

Также, в ходе рейда были задержаны трое иностранцев без документов. Все они были доставлены в отдел полиции для установления личности.

В ГИБДД отмечают, что проверка была вызвана чередой ДТП с участием пассажирского транспорта в Российской Федерации. Планируется, что в дальнейшем подобные проверки будут проводиться на территории всей Свердловской области.