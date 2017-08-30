Общество 30 августа 2017, 10:25

Александр Якоб постановил отремонтировать 17 детских лагерей в окрестностях Екатеринбурга

Детские лагеря ждут перемен.

Детские лагеря ждут перемен. Фото: Александр Исаков

В ближайшие три года муниципальные детские оздоровительные лагеря в окрестностях Екатеринбурга ждёт обновление. Соответствующее постановление подписал глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб.

В постановлении утверждён перечень объектов инфраструктуры муниципальных детских оздоровительных лагерей, подлежащих строительству, реконструкции или капитальному ремонту в 2017-2020 годах. Как сообщили «ОГ» в пресс-службе администрации Екатеринбурга, ремонт будет носить разнообразный характер: где-то установят новый эстрадный комплекс, где-то реконструируют жилые блоки, котельные и бассейны.

Так, лагеря «Уральские самоцветы», «Космос», «Рассветный» и лагерь имени Гайдара ждет капитальный ремонт всех основных помещений — спален, столовых медблоков. В тех же «Космосе» и «Уральских самоцветах», а так же в «Каменном цветке», «Спутнике» и лагере имени Титова будут полностью обновлены инженерные сети. Небольшие работы по совершенствованию инфраструктуры планируются в «Изумруде» и «Красной гвоздике».

Добавим, что Екатеринбург — один из немногих городов страны, который вопреки общей тенденции, не только сохранил, но и увеличил количество муниципальных загородных лагерей.  

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