Общество 30 августа 2017, 11:10

В Невьянске бывший главврач поликлиники попался на премиях собственной жене

Главврач больницы выписывал премии собственной жене.

Главврач больницы выписывал премии собственной жене. Фото: Александр Исаков

В Невьянске возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главного врача городской поликлиники. Врача подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, под пристальное внимание правоохранителей попал экс-главврач УЗ СО «Верх-Нейвинская городская поликлиника» Игорь Качалков. В ходе проверки было установлено, что подозреваемый в период с января 2013 года по ноябрь 2015 года, используя своё должностное положение, выписывал премии своей жене, работающей врачом-инфекционистом.

За указный период семейный бюджет врачей за счёт интересов поликлиники пополнился на 230 тыс. руб.

Материалы прокурорской проверки были направлены в следственные органы. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями").

При этом отмечается, что в июле текущего года подозреваемый уже был признан виновным в совершении другого преступления: растрата с использованием служебного положения. Ему был выписан штраф. 

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