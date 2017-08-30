Общество 30 августа 2017, 11:03

В двух детских садах Сысертского района обнаружен энтеровирус

Детские сады закрыты на карантин.

Детские сады закрыты на карантин. Фото: Алексей Кунилов

У 12 детей из детских садов №38 «Теремок» в Сысерти и №13 «Колосок» в посёлке Октябрьском Сысертского района обнаружена РНК энтеровируса. Как сообщает управление Роспотребнадзора по Свердловской области, медики не сообщили об этом в соответствующие органы - вопреки действующему законодательству.

В ходе незамедлительного эпидемиологического расследования были выявлены нарушения правил мытья и хранения посуды, требований к утреннему приёму детей, содержания и организации режима работы детсадов. Дети с подозрением на инфекцию были тщательно обследованы — в «Теремке» РНК энтеровируса обнаружилась у 6 человек из 8 заболевших, в «Колоске» - у 6 из 11.

С 22 августа младшая группа «Теремка» закрыта на карантин, с 25 по 31 августа - средняя. Воспитанники «Колоска» оставались дома с 22 по 29 августа. За детьми и персоналом установлено наблюдение, новых случаев заражения пока не выявлено.

Добавим, что на данный момент подозрения на ЭВИ зарегистрированы уже в 40 муниципальных образованиях Свердловской области.  

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