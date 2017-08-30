Культура 30 августа 2017, 11:26

На Мальте пройдёт неделя российского кино

Нина Георгиева
Неделя российского кино, Министерства культуры РФ, Мальта

На Мальте пройдёт неделя российского кино в октябре. Фото: www.mkrf.ru

В столице Мальты городе Валлетта пройдёт неделя российского кино с 4 по 10 октября. По сообщению Министерства культуры РФ, мероприятие проводится в рамках празднования 50-летнего юбилея установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Мальта.

В кинотеатре «Эмбасси» жители и гости столицы увидят современные российские картины, снятые за последние два года: «Большой» (режиссёр Валерий Тодоровский), «Жги!» (режиссёр Кирилл Плетнёв), «Зелёная карета» (режиссёр Олег Асадулин), «Карп отмороженный»(режиссёр Владимир Котт), «Рок» (режиссёр Иван Шахназаров) и другие. Также в программу включён художественный фильм «Иуда» (режиссёр Анатолий Богатырёв), который снят на Мальте.

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