Общество 30 августа 2017, 11:47

ГИБДД отключила камеры фиксации нарушений на выделенных полосах в Екатеринбурге

Постановления об административных правонарушениях, связанные с движением по полосам для общественного транспорта, выносится не будут.

Постановления об административных правонарушениях, связанные с движением по полосам для общественного транспорта, выносится не будут. Фото: Алексей Кунилов

В ГИБДД приняли решение о прекращении работы в Екатеринбурге камер фиксации нарушений на выделенных полосах для общественного транспорта.

Как сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции, с 29 августа постановления об административных правонарушениях, связанные с движением по полосам для общественного транспорта, не выносятся.

Как ранее сообщала «ОГ», речь идёт о проблемных участках на улицах Розы Люксембург от улицы Малышева до улицы Народной Воли и на участке улицы Малышева перед улицей Гагарина.

По мнению сотрудников ГИБДД, дорожные знаки «Полоса для маршрутных транспортных средств» установлены здесь незаконно. В первом случае из-за изъятия из общего пользования крайней правой полосы движения исключена возможность стоянки автомобилей на парковке. В свою очередь, на Малышева из-за выделенной полосы автомобилисты не смогут припарковать свои автомобили возле административного здания по адресу Малышева, 126. Кроме того, выезд автомобилей с заправки должен осуществляться сразу на вторую полосу, однако соответствующих знаков не установлено.

Отметим, камеры фиксации правонарушений планируется отключить до «изменения подхода администрацией Екатеринбурга к реализации политики в области обеспечения безопасности дорожного движения».

Кроме того, камера, фиксирующая превышение скоростного режима на улице Вильгельма де Геннина, будет демонтирована и установлена на одном из аварийных участков на федеральной трассе Пермь-Екатеринбург.

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