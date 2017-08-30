ВЦИОМ: подготовка ребёнка к школе обошлась россиянам в 12,7 тысячи рублей

Большая часть расходов традиционно приходится на покупку школьной формы и "сменки" (около 6,4 тыс. руб.). Фото: Алексей Кунилов

Согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в этом году россияне потратили на подготовку одного ребёнка к школе в среднем 12 тыс. 745 руб. Это на 14% меньше, чем годом ранее, когда затраты составили 14 тыс. 810 руб.

В преддверии учебного года специалисты опросили 1,8 тыс. респондентов с 26 по 28 августа.

Исследователи выяснили, что в этом году большая часть затрат россиян пришлась на покупку одежды и "сменки" - 6 тыс. 442 руб. (в 2016 году – 5 тыс. 931 руб.). Более 1,5 тыс. руб. ежегодно расходуется на приобретение школьного портфеля (1 тыс. 785 руб. в этом году) и письменных принадлежностей (1 тыс. 773 руб.). На учебники из бюджета семьи выделяется более тысячи руб.

Менее ощутимыми окажутся расходы на цветы и подарки учителям ко Дню знаний (589 руб. против 920 руб. годом ранее). Заметна и экономия на взносах: в прошлом году в среднем родители платили 1 тыс. 214 руб. за одного ребёнка, в текущем – 649 руб., инициативные спонсорские взносы сократились с 716 до 310 руб. (зафиксирован исторический минимум).

Фото: ВЦИОМ

Отметим, большинство родителей (60%) сообщили, что за последний год им не поступали незаконные требования денег от администраций школ. Факт подобных запросов подтверждают только 22% (в основном жители малых и средних городов и сёл).