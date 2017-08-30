Общество 30 августа 2017, 12:02

В Екатеринбурге на железнодорожном вокзале вновь заработали пригородные кассы

На железнодорожном вокзале функционируют 12 пунктов продажи билетов.

На железнодорожном вокзале функционируют 12 пунктов продажи билетов. Фото: Александр Зайцев

На железнодорожном вокзале Екатеринбурга после реконструкции открылись пригородные кассы. Пассажиров обслуживают четыре кассовых окна.

Как сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги, пригородные кассы возобновили свою работу в западном крыле вокзального комплекса у входа в тоннель №1.

Отмечается, что ремонт секций для покупки билетов проводился с февраля текущего года. На время работ были открыты две дополнительные кассы в восточной арке вокзала. У пассажиров была возможность приобрести проездные билеты, не заходя в здание. Кроме того, количество касс в пригородном зале в восточном крыле транспортного узла на время ремонта было увеличено до восьми. По завершению реконструкции временные кассы закрыли.

В общей сложности, сейчас на железнодорожном вокзале функционируют 12 пунктов продажи билетов.

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Областная газета Свердловской области

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