Общество 30 августа 2017, 12:11

«Сверх Новую эру» представили на XVII областных сборах юнкоров

У свердловских школьников появится своё молодёжное СМИ.

У свердловских школьников появится своё молодёжное СМИ. Фото: Владимир Мартьянов

«Сверх Новую эру» - молодёжное приложение к основному выпуску «Областной газеты» - представили на XVII областных сборах юнкоров, прошедших в лагере «Чайка» неподалёку от Берёзовского. Пилотный номер детского СМИ выйдет уже 1 сентября.

«Сверх Новая эра» - это ребрендинг полюбившейся школьникам Екатеринбурга «Новой эры», которая долгое время выходила вместе с «Областной газетой» как самостоятельное издание.

Заместитель редактора «ОГ» Яна Белоцерковская также присутствовала на сборах — она рассказала юным коллегам о работе в ежедневной газете, о новых технологиях в СМИ и о том, почему газеты не умрут. «На вопрос, чем газета лучше интернета, ребята активно отвечали, что бумажное СМИ — более осмысленное, «живое», у него есть запах и его можно оставить на память», - делится впечатлениями Яна.

Напомним, мотивом к возрождению «Новой эры» в новом формате послужило отсутствие у свердловских детей и школьников популярного СМИ, где они могли бы самореализоваться и рассказать о том, что их волнует. «Сверх Новая эра» будет выходить два раза в месяц тиражом 74 тыс. экземпляров.

В сборах приняли участие 108 юных журналистов из 12 территорий — Екатеринбурга, Берёзовского, Заречного, Первоуральска, Верхней Пышмы, Ревды, Шалей, Верхней Салды, Верхней Синячихи, Артей и других муниципалитетов. 

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